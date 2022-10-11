Байден сказал "посмотрим": Лавров ответил на вопрос о встрече лидеров США и России

По словам главы МИД РФ, Москва никогда не отказывалась от переговоров, но возможность встречи Байдена и Путина в рамках саммита G20 будет рассмотрена только после предложения с американской стороны.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность переговоров между РФ и Соединенными Штатами. В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" министр сказал, что Москва никогда не отказывается от подобных встреч, но рассматривать такую возможность будет только после предложения со стороны Вашингтона. Об этом сообщает агентство "РБК".

"Многократно говорим, что никогда от встреч мы не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы и будем его рассматривать", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что разговоры о перспективе встречи лидеров двух государств на саммите стран G20 в Индонезии основываются на словах президента США Джо Байдена. Когда его спросили о возможности встречи с Владимиром Путиным, глава Белого дома ответил: "посмотрим".

"Если все думают, что уже есть сигнал о готовности такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется на его фразе — "посмотрим"… Это наверное больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики", — ответил Лавров.

Участие Путина на саммите "Большой двадцатки"

Встреча лидеров G20 запланирована на 15 — 16 ноября на острове Бали. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, подтвердила, что Путин примет участие в саммите.

"Пока что ответ на наше приглашение положительный", — заявила Марсуди.

Еще в августе этого года президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют посетить ноябрьский саммит. По мнению обозревателей Bloomberg, присутствие Си и Путина на встрече создаст некое противостояние с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые лично намерены встретиться впервые после вторжения России в Украину.

Напомним, что российские официальные источники пока не говорят о том, будет ли участвовать Владимир Путин в саммите "Большой двадцатки", который должен состояться 15-16 ноября в Индонезии, или нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед принятием такого решения будут учитываться все факторы, в том числе и факторы безопасности.

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис 7 октября заявил, что ноябрьский самми G20 должен посетить и президент Украины Владимир Зеленский. Однако в Офисе украинского президента отметил, что решение по вопросу посещения саммита еще не принято.