Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20, — посол Индонезии в ОАЭ

Спустя время пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

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Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил в интервью The National о том, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны посетить саммит G20, который пройдет в Индонезии 15-16 ноября.

По словам Багиса, уже сейчас в Индонезии началась логистическая подготовка к приему двух президентов.

"Мы решаем, в каких отелях их разместить — в одном Путина, в другом — Зеленского", — сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая лидеров враждующих стран слишком близко друг к другу.

Ожидается, что многосторонний форум на острове Бали соберет лидеров 20 крупнейших экономик мира, а также приглашенных стран, среди них ОАЭ и Украина.

"Украина не входит в G20, но тем не менее мы приглашаем их, как мы приглашаем ОАЭ из-за наших особых отношений с этой страной", — сказал посол.

По его словам, присутствие на саммите Путина и Зеленского может быть результатом попыток президента Индонезии Джоко Видодо применить челночную дипломатию. Он, как председатель G20, настоятельно призывал обе стороны согласиться на прекращение огня.

Издание отмечает, что если президенты не передумают, они впервые с февральского российского вторжения посетят одну платформу. При этом ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы.

Что говорят в Офисе президента Украины?

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, комментируя заявление Хусина Багиса, подчеркнул, что окончательное решение по вопросу посещения саммита еще не принято.

Ранее Владимир Зеленский категорически отказывался от переговоров с Владимиром Путиным. Было даже принято соответствующее решение СНБО.

В ответ на это решение в Кремле заявили, что будут ждать изменения позиции Зеленского или "будущего президента Украины".

6 октября глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии предложила украинской делегации срочно сесть за стол переговоров.

На ее предложение ответил cекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов: глава СНБО предложил Матвиенко думать не о переговорах, а о покаянии. Он также заверил, что Украина проведет переговоры с новой российской властью, но глава Совфеда к этому моменту будет "уже очень далеко".