"Готовьтесь к покаянию и Гааге": Данилов призвал Матвиенко не думать о переговорах

Глава Совфеда РФ пыталась усадить украинскую делегацию за стол переговоров на саммите G20. В СНБО заявили о диалоге с Кремлем при условии, что все приспешники Владимира Путина окажутся "очень далеко".

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Глава Совета федерации России Валентина Матвиенко должна думать не о переговорах, а о покаянии перед ее родиной и убитыми украинцами. Об этом написал в Facebook cекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии… Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются", — заметил он.

Данилов уверен, что Украина проведет переговоры с новой российской властью, но Матвиенко к этому моменту будет "уже очень далеко".

Заместитель спикера Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила, что ее выступление на саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран осудить преступления россиян в Украине поддержали все демократии мира.

"И заставило россиян в очередной раз соврать о переговорах, теперь — уже в парламентах. От предыдущего пафоса и превосходства "Матвиенок" осталась одна ложь", — заявила она.

Заместитель спикера Рады отметила, что те, кто голосовал за аннексию украинских территорий – военные преступники и с ними никто не будет разговаривать.

"Все они будут отвечать перед международным трибуналом", — заключила она.

Саммит G20 в Индонезии — что говорила Валентина Матвиенко

Глава российского Совфеда РФ на площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии предлагала украинской делегации срочно сесть за стол переговоров.

Россия, по ее словам, выступает за мирное политическое разрешение вопроса войны в Украине. "Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", — говорила российский чиновник.

При этом Матвиенко добавила, что Россия готова прекратить войну на своих условиях. Аннексированные украинские территории, по ее словам, не могут быть предметом переговоров с Украиной.

"Безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия", — сказала Матвиенко.

Российские оккупанты еще не решили, надо ли создавать федеральный округ из захваченных территорий, заявила глава Cовфеда.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посчитал невозможным разговаривать с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны. Такое решение последовало вслед за срочным заседанием СНБО из-за официальной аннексии оккупированных районов Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждал об усилении ядерного шантажа от РФ, чтобы убедить Киев вести переговоры.