Председатель Совфеда РФ предложила Украине сесть за стол переговоров (видео)

Валентина Матвиенко отметила, что Россия готова к переговорам по урегулированию "внутриукраинского кризиса".

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На площадке "парламентской двадцатки" в Индонезии глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила украинской делегации срочно сесть за стол переговоров. Об этом пишет российский "Интерфакс".

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – заявила она в ходе своего выступления.

Представитель России добавила, что страна выступает за мирное политическое разрешение кризиса в Украине.

"Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", — сказала Матвиенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим Указом отметил невозможность проведения переговоров по урегулированию войны с президентом России Владимиром Путиным.

4 октября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин "хоть завтра" готов сесть за стол переговоров с Киевом для окончания полномасштабной войны, однако на данный момент ситуация с боевыми действиями обострена.