Голова Радфеду РФ запропонувала Україні сісти за стіл переговорів (відео)

Валентина Матвієнко зазначила, що Росія готова до переговорів щодо врегулювання "внутрішньоукраїнської кризи".

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На майданчику "парламентської двадцятки" в Індонезії голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала українській делегації терміново сісти за стіл переговорів. Про це пише російський "Інтерфакс".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", — заявила вона в ході свого виступу.

Представник Росії додала, що країна виступає за мирне політичне вирішення кризи в Україні.

"Ми за переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи. Давайте домовлятися та сідати за стіл переговорів", — сказала Матвієнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм Указом зазначив про неможливість проведення переговорів щодо врегулювання війни з президентом Росії Володимиром Путіним.

4 жовтня білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін "хоч завтра" готовий сісти за стіл переговорів із Києвом для закінчення повномасштабної війни, проте наразі ситуація з бойовими діями загострена.