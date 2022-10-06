"Готуйтеся до покаяння та Гааги": Данилов закликав Матвієнко не думати про переговори

Глава Радфеду РФ намагалася посадити українську делегацію за стіл переговорів на саміті G20. У РНБО заявили про діалог з Кремлем за умови, що всі поплічники Володимира Путіна виявляться "дуже далеко".

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Очільниця Ради федерації Росії Валентина Матвієнко має думати не про переговори, а про покаяння перед її батьківщиною та вбитими українцями. Про це написав у Facebook секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов.

"Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння... Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтеся на речі, які вас уже не торкаються", — зауважив він.

Данилов упевнений, що Україна проведе переговори з новою російською владою, але Матвієнко на цей момент буде "вже дуже далеко".

Заступниця спікера Верховної Ради України Олена Кондратюк зазначила, що її виступ на саміті G20 в Індонезії із закликом до парламентів усіх країн засудити злочини росіян в Україні підтримали всі демократії світу.

"І змусив росіян вкотре збрехати про переговори, тепер уже в парламентах. Від попереднього пафосу і переваги "Матвієнок" залишилася одна брехня", — заявила вона.

Заступник спікера Ради зазначила, що ті, хто голосував за анексію українських територій – військові злочинці, і з ними ніхто не розмовлятиме.

"Всі вони відповідатимуть перед міжнародним трибуналом", — сказала вона.

Саміт G20 в Індонезії — що говорила Валентина Матвієнко

Глава російського Радфеду РФ на майданчику "парламентської двадцятки" в Індонезії пропонувала українській делегації терміново сісти за стіл переговорів.

Росія, за її словами, виступає за мирне політичне вирішення питання війни в Україні. "Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", — говорила російська чиновниця.

При цьому Матвієнко додала, що Росія готова припинити війну на своїх умовах. Анексовані українські території, за її словами, не можуть бути предметом переговорів із Україною.

"Безумовно, предметом їх не може бути входження до складу РФ чотирьох нових суб'єктів, це виключено. Це вже частина нашої Росії. Зупинити подальші військові дії ми готові, але за тих умов, які запропонує Росія", — сказала Матвієнко.

Російські окупанти ще не вирішили, чи треба створювати федеральний округ із захоплених територій, заявила глава Радфеда.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважав за неможливе розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним про закінчення війни. Таке рішення послідувало за терміновим засіданням РНБО через офіційну анексію окупованих районів України.

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджав про посилення ядерного шантажу від РФ щоб переконати Київ вести переговори.