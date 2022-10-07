Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20, — посол Індонезії в ОАЕ

Через деякий час прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

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Посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс повідомив в інтерв'ю The National про те, що президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський мають відвідати саміт G20, який пройде в Індонезії 15-16 листопада.

За словами Багіса, вже зараз в Індонезії розпочалася логістична підготовка до прийому двох президентів.

"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити — в одному Путіна, в іншому — Зеленського", — сказав він, маючи на увазі необхідність уникати напруженості, розміщуючи лідерів ворогуючих країн надто близько один до одного.

Очікується, що багатосторонній форум на острові Балі збере лідерів 20 найбільших економік світу, а також запрошених країн, серед них ОАЕ та Україна.

"Україна не входить до G20, але, проте, ми запрошуємо їх, як ми запрошуємо ОАЕ через наші особливі відносини з цією країною", — сказав посол.

За його словами, присутність на саміті Путіна та Зеленського може бути результатом спроб президента Індонезії Джоко Відодо застосувати човникову дипломатію. Він, як голова G20, наполегливо закликав обидві сторони погодитись на припинення вогню.

Якщо президенти не передумають, вони вперше з лютневого російського вторгнення відвідають одну платформу. При цьому ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити.

Що кажуть в офісі президента України?

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров, коментуючи заяву Хусіна Багіса, наголосив, що остаточного рішення щодо питання відвідування саміту ще не ухвалено.

Раніше Володимир Зеленський категорично відмовлявся від переговорів із Володимиром Путіним. Було навіть ухвалено відповідне рішення РНБО.

У відповідь на це рішення у Кремлі заявили, що чекатимуть на зміни позиції Зеленського чи "майбутнього президента України".

6 жовтня голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко на майданчику "парламентської двадцятки" в Індонезії запропонувала українській делегації терміново сісти за стіл переговорів.

На її пропозицію відповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов: глава РНБО запропонував Матвієнко думати не про переговори, а про покаяння. Він також запевнив, що Україна проведе переговори з новою російською владою, але глава Радфеду на цей момент буде "вже дуже далеко".