Байден сказав "подивимося": Лавров відповів на питання про зустріч лідерів США та Росії

За словами глави МЗС РФ, Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, але можливість зустрічі Байдена та Путіна в межах саміту G20 розглянуть лише після пропозиції з американської сторони.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість переговорів між РФ і Сполученими Штатами. В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" міністр сказав, що Москва ніколи не відмовляється від подібних зустрічей, але розглядатиме таку можливість лише після пропозиції з боку Вашингтона. Про це повідомляє агентство "РБК".

"Багаторазово кажемо, що ніколи від зустрічей ми не відмовляємося, і якщо надійде пропозиція, тоді ми й будемо її розглядати", — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що розмови про перспективу зустрічі лідерів двох держав на саміті країн G20 в Індонезії ґрунтуються на словах президента США Джо Байдена. Коли його запитали про можливість зустрічі з Володимиром Путіним, голова Білого дому відповів: "Побачимо".

"Якщо всі думають, що вже є сигнал про готовність такої зустрічі з боку Байдена, то ця впевненість, як я розумію, базується на його фразі — "подивимося"... Це, напевно, більше для журналістських аналітичних вигадок, ніж для реальної політики", — відповів Лавров.

Участь Путіна на саміті "Великої двадцятки"

Зустріч лідерів G20 запланована на 15-16 листопада на острові Балі. Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді підтвердила, що Путін візьме участь у саміті.

"Поки що відповідь на наше запрошення позитивна", — заявила Марсуді.

Ще в серпні цього року президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін планують відвідати листопадовий саміт. На думку оглядачів Bloomberg, присутність Сі та Путіна на зустрічі створить якесь протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які особисто мають намір зустрітися вперше після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що російські офіційні джерела поки не говорять про те, чи братиме участь Володимир Путін у саміті "Великої двадцятки", який має відбутися 15-16 листопада в Індонезії, чи ні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перед ухваленням такого рішення враховуватимуться всі фактори, у тому числі й фактори безпеки.

Посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс 7 жовтня заявив, що листопадовий саміт G20 має відвідати й президент України Володимир Зеленський. Проте в Офісі українського президента зазначив, що рішення щодо відвідування саміту ще не ухвалене.