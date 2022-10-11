Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Байден сказав "подивимося": Лавров відповів на питання про зустріч лідерів США та Росії

Сергій Лавров, зустріч Путіна та Байдена
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

За словами глави МЗС РФ, Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, але можливість зустрічі Байдена та Путіна в межах саміту G20 розглянуть лише після пропозиції з американської сторони.

Related video

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість переговорів між РФ і Сполученими Штатами. В ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" міністр сказав, що Москва ніколи не відмовляється від подібних зустрічей, але розглядатиме таку можливість лише після пропозиції з боку Вашингтона. Про це повідомляє агентство "РБК".

"Багаторазово кажемо, що ніколи від зустрічей ми не відмовляємося, і якщо надійде пропозиція, тоді ми й будемо її розглядати", — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що розмови про перспективу зустрічі лідерів двох держав на саміті країн G20 в Індонезії ґрунтуються на словах президента США Джо Байдена. Коли його запитали про можливість зустрічі з Володимиром Путіним, голова Білого дому відповів: "Побачимо".

"Якщо всі думають, що вже є сигнал про готовність такої зустрічі з боку Байдена, то ця впевненість, як я розумію, базується на його фразі — "подивимося"... Це, напевно, більше для журналістських аналітичних вигадок, ніж для реальної політики", — відповів Лавров.

Участь Путіна на саміті "Великої двадцятки"

Зустріч лідерів G20 запланована на 15-16 листопада на острові Балі. Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді підтвердила, що Путін візьме участь у саміті.

"Поки що відповідь на наше запрошення позитивна", — заявила Марсуді.

Ще в серпні цього року президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін планують відвідати листопадовий саміт. На думку оглядачів Bloomberg, присутність Сі та Путіна на зустрічі створить якесь протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які особисто мають намір зустрітися вперше після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що російські офіційні джерела поки не говорять про те, чи братиме участь Володимир Путін у саміті "Великої двадцятки", який має відбутися 15-16 листопада в Індонезії, чи ні. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перед ухваленням такого рішення враховуватимуться всі фактори, у тому числі й фактори безпеки.

Посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс 7 жовтня заявив, що листопадовий саміт G20 має відвідати й президент України Володимир Зеленський. Проте в Офісі українського президента зазначив, що рішення щодо відвідування саміту ще не ухвалене.