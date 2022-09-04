В Кремле не знают, поедет ли Путин на саммит G20: переживают за его безопасность

В прокремлевском СМИ допустили, что ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию может быть слишком опасно для Путина "в нынешней ситуации".

В Администрации президента России Владимира Путина пока не знают, приедет ли он на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября в Индонезии. Одним из факторов, которые будут учтены в Кремле для принятия решения, является безопасность лидера государства-агрессора. Об этом комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, обсуждая с Песковым грядущий саммит G20, представитель прокремлевского СМИ спросил собеседника: "Если (Путин) поедет, это не слишком ли опасно в нынешней ситуации?"

Отвечая на этот вопрос представитель Кремля заявил, что российское руководство признательно стране-организатору мероприятия, однако окончательное решение пока не принято.

"Чтобы принять решение о формате нашего участия… Будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности", — сказал Песков.

Напомним, Белый дом США потребовал от Индонезии не допускать Россию на саммит G20. С аналогичной инициативой выступила и действующая министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс.

В то же время Вашингтон настаивает на том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует лично принять участие в мероприятии. О том что украинского лидера пригласили на саммит на Бали он сам сообщил в конце апреля.