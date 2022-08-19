В Белом доме настаивают на участии Зеленского в саммите G-20

В США считают, что Владимира Путина нельзя допускать до саммита G-20. Однако, если он туда приедет, то Владимир Зеленский должен также принять участие.

Президент Украины должен принять участие в саммите стран G-20, если туда приедет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявили в Белом доме, пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России, вероятно, приедет на саммит, который состоится в ноябре.

Издание пишет, что не так давно президент США Джо Байден говорил, что Путин не должен присутствовать на мероприятии, так как Россия ведет войну против Украины. Однако в Белом доме считают, что если Путин действительно решит приехать на саммит, то Зеленский также должен принять в нем участие. Хотя бы в онлайн формате. Примечательно, что сам Байден пока не сказал, будет ли лететь на Бали на саммит.

В материале сказано, что США настаивают на том, что к России должны относиться как к стране-изгою. Однако такие страны как Индонезия и Индия отвергают эту идею.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", — сказал Видодо, как называют президента, в интервью главному редактору Bloomberg News Джону Миклетвейту.

Отметим, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже "присутствовал" на саммите министров стран G-20 в онлайн формате.

Что такое саммит G-20?

Саммит стран "Большой двадцатки" должен начаться во вторник, 15 ноября 2022 года в Индонезии, на Бали. Западные страны добивались от хозяйки саммита отстранить Россию от участия в мероприятии, из-за развязанной в Украине войны. Несмотря на давление, Индонезия направила приглашение Путину. Однако в качестве гостя на саммит пригласили и президента Украины Зеленского.

Напомним, что Путин согласился принять участие в саммите G20, на который пригласили Зеленского.

Также Фокус писал, что Белый дом США потребовал от Индонезии не допускать Россию на саммит G20. Правительство США также поддерживает участие украинцев в саммите, однако не видит признаков того, что Россия собирается вести конструктивный разговор на эту тему.

Еще сообщалось, что Боррель заявил, что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну в Украине. Такой вывод политик сделал после встречи глав дипломатических ведомств на Бали.