У Білому домі наполягають на участі Зеленського у саміті G-20

У США вважають, що Володимира Путіна не можна допускати до саміту G-20. Однак, якщо він туди приїде, то Володимир Зеленський має також взяти участь.

Президент України має взяти участь у саміті країн G-20, якщо туди приїде президент РФ Володимир Путін. Про це заявили в Білому домі, пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії, ймовірно, приїде на саміт, який відбудеться у листопаді.

Видання пише, що нещодавно президент США Джо Байден говорив, що Путін не повинен бути присутнім на заході, оскільки Росія веде війну проти України. Однак у Білому домі вважають, що якщо Путін справді вирішить приїхати на саміт, то Зеленський також має взяти у ньому участь. Хоча б у онлайн форматі. Примітно, що сам Байден поки не сказав, чи летітиме на Балі на саміт.

У матеріалі сказано, що США наполягають на тому, що до Росії мають ставитись як до країни-вигнанця. Однак такі країни, як Індонезія та Індія, відкидають цю ідею.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", — сказав Відодо, як називають президента, в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклетвейту.

Зазначимо, що раніше глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вже був присутнім на саміті міністрів країн G-20 в онлайн форматі.

Що таке саміт G-20?

Саміт країн "Великої двадцятки" має розпочатися у вівторок, 15 листопада 2022 року в Індонезії, на Балі. Західні країни домагалися від господині саміту усунути Росію від участі у заході через розв'язану в Україні війну. Незважаючи на тиск, Індонезія надіслала запрошення Путіну. Проте гостем на саміт запросили і президента України Зеленського.

Нагадаємо, що Путін погодився взяти участь у саміті G20, на який запросили Зеленського.

Також Фокус писав, що Білий дім США вимагає від Індонезії не допускати Росію на саміт G20. Уряд США також підтримує участь українців у саміті, проте не бачить ознак того, що Росія має намір вести конструктивну розмову на цю тему.

Ще повідомлялося, що Боррель заявив, що міністри закордонних справ G20 мають різні погляди на війну в Україні. Такий висновок політик зробив після зустрічі голів дипломатичних відомств на Балі.