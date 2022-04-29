Путін погодився взяти участь у саміті G20, на який запросили Зеленського — Bloomberg

Незважаючи на слова президента Індонезії Джоко Відодо, представник Кремля Дмитро Пєсков почав розповідати, що обговорювати деталі участі президента РФ поки що "передчасно".

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Президенти України та Росії, Володимир Зеленський і Володимир Путін прийняли запрошення від Індонезії взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20), який відбудеться в цій країні 15-16 листопада на Балі. Про це в п'ятницю, 29 квітня, повідомляє агентство Bloomberg.

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Джоко Відодо, президент Індонезії, яка головує цього року в G20, заявив, що пандемія коронавірусу та повномасштабна війна в Україні впливають на відновлення економіки, і в цьому контексті він прийняв рішення запросити Зеленського та Путіна на саміт у ході окремих телефонних переговорів із кожним із них протягом цього тижня.

"Я висловив сподівання, що війна може незабаром закінчитися, і мирне рішення шляхом переговорів може бути досягнуте. Ми розуміємо, що G-20 може стати каталізатором відновлення світової економіки", — сказав глава держави.

У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповів, чи буде Путін особисто бути присутнім на саміті — за словами представника Кремля, обговорювати деталі участі російського керівництва поки що "передчасно".

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен 6 квітня повідомила, що Штати не братимуть участь у зустрічах Великої двадцятки, на яких буде присутня РФ. Американський лідер Джо Байден просив виключити представника Росії з G20. Попри це влада Індонезії відмовилася відкликати запрошення Путіну.

Також ми писали, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну пройшов Мюнхенський саміт із безпеки, на якому виступив Зеленський. Путін брати участь у заході відмовився.

Водночас у Туреччині сподіваються, що зустріч президентів України та Росії відбудеться найближчими днями "попри деякі труднощі".