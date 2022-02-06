Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію. Путін їхати відмовився

Організатори не виключають, що президент РФ виступить на форумі по відеозв'язку. Загалом у заході візьмуть участь представники близько 35 держав, включаючи США та Китай.

На Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка цього року пройде в офлайн-режимі з 18 по 20 лютого, очікується участь президента України Володимира Зеленського та представників ще близько 35 держав. Російський лідер Володимир Путін приїхати на форум відмовився. Про це з посиланням на агентство dpa та заяву глави MSC Вольфганга Ішингера повідомляє Deutsche Welle.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вже відомо, що у конференції візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова МЗС ФРН Анналена Бербок, міністр оборони країни Крістін Ламбрехт, віце-президент США Камала Харріс, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та 30 конгресменів.

Також організатори очікують, що на форум приїдуть президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Китай у свою чергу представить міністр закордонних справ Ван І, однак, можливо, що його виступ пройде по відеозв'язку. Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Мюнхена ще обговорюється.

Водночас, за словами Ішингера, президент РФ Володимир Путін відмовився приїхати на форум, проте глава конференції не виключив виступ глави держави в онлайн форматі.

"Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію у листах США та НАТО, але й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", — сказав Ішингер.

Зазначимо, що про відмову Путіна приїхати на безпекову конференцію стало відомо на тлі заяв про можливий початок вторгнення РФ в Україну вже в лютому. Зокрема такі побоювання висловлювала заступник державного секретаря США Венді Шерман.

Тим часом німецька газета Bild із посиланням на дані розвідки повідомила, що у Кремлі підготували плани перетворення України на маріонеткову державу після вторгнення, яке, за словами журналістів, може розпочатися у лютому-березні.