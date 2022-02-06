Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин ехать отказался

Организаторы не исключают, что президент РФ выступит на форуме по видеосвязи. Всего в мероприятии примут участие представители около 35 государств, включая США и Китай.

На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая в этом году пройдет в офлайн режиме с 18 по 20 февраля, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и представителей еще около 35 государств. Российский лидер Владимир Путин приехать на форум отказался. Об этом со ссылкой на агентство dpa и заявление главы MSC сообщает Deutsche Welle.

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Уже известно, что в конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, министр обороны страны Кристине Ламбрехт, вице-президент США Камала Харрис, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и 30 конгрессменов.

Также организаторы ожидают, что на форум приедут президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Китай в свою очередь представит министр иностранных дел Ван И, однако возможно, что его выступление пройдет по видеосвязи. Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхен еще обсуждается.

В то же время, по словам Ишингера, президент РФ Владимир Путин отказался приехать на форум, однако глава конференции не исключил выступления главы государства в онлайн формате.

"Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", — сказал Ишингер.

Отметим, что об отказе Путина приехать на конференцию по безопасности стало известно на фоне заявлений о возможном начале вторжения РФ в Украину уже в феврале. В частности, такие опасения выражала заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

Тем временем немецкая газета Bild со ссылкой на данные разведки сообщила, что в Кремле подготовили планы превращения Украины в марионеточное государство после вторжения, которое, по словам журналистов, может начаться в феврале-марте.