Путин и Зеленский приедут на саммит G20 в ноябре, — глава МИД Индонезии

Индонезийские дипломаты продолжают налаживать связи с главами обеих государств в "условиях текущей мировой нестабильности".

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин будут присутствовать на саммите "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает индонезийское издание Sindonews.

"До сих пор реакция была очень положительной. Так что, даст Бог, если вопрос будет касаться уровня посещаемости, мы не волнуемся".", — сказала она

По ее словам, МИД продолжает налаживать связи с главами обеих государств в "условиях текущей мировой нестабильности".

"Еще раз, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится легче, а усложняется. Мы будем продолжать общения", — добавила Марсуди.

Путин может встретиться с Байденом на саммите G20

11 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если от США поступит инициатива организовать встречу Владимира Путина и президента США Джо Байдена в рамках саммита G20, то Москва ее рассмотрит.

Зеленский не готов встречаться с Путиным

8 октября советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона украинских телеканалов сказал, что Владимир Зеленский не будет встречаться с Владимиром Путиным, даже если и посетит саммит G20. Он тогда отмечал, что окончательное решение о посещении мероприятия еще не принято.

Напомним, 7 октября посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис заявлял, что лидеры Украины и России посетят саммит "Большой двадцатки". Спустя время пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

6 октября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко пыталась усадить украинскую делегацию за стол переговоров на саммите G20. Однако он сообщил, что Киев будет вести диалог уже с новой российской властью.