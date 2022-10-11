Путін і Зеленський приїдуть на саміт G20 у листопаді, — глава МЗС Індонезії

Індонезійські дипломати продовжують налагоджувати зв'язки з главами обох держав в "умовах поточної світової нестабільності".

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Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін будуть присутні на саміті "Великої двадцятки", який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Про це повідомила глава Міністерства закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, повідомляє індонезійське видання Sindonews.

"Досі реакція була дуже позитивною. Отже, дасть Бог, якщо питання стосуватиметься рівня відвідуваності, ми не хвилюємося", — сказала вона.

За її словами, МЗС продовжує налагоджувати зв'язки з главами обох держав в "умовах поточної світової нестабільності".

"Ще раз, друзі, ми повинні розуміти, що ситуація у світі зараз динамічна. Виклики у світі дуже високі, і ситуація не стає легшою, а ускладнюється. Ми будемо продовжувати спілкування", — додала Марсуді.

Путін може зустрітися з Байденом на саміті G20

11 жовтня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо від США надійде ініціатива організувати зустріч Володимира Путіна та президента США Джо Байдена в межах саміту G20, то Москва її розгляне.

Зеленський не готовий зустрічатися з Путіним

8 жовтня радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону українських телеканалів сказав, що Володимир Зеленський не зустрічатиметься з Володимиром Путіним, навіть якщо й відвідає саміт G20. Він тоді зазначав, що остаточне рішення про відвідання заходу ще не ухвалене.

Нагадаємо, 7 жовтня посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс заявляв, що лідери України та Росії відвідають саміт "Великої двадцятки". Через деякий час прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що остаточне рішення щодо цього питання ще не ухвалене.

6 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко намагалася посадити українську делегацію за стіл переговорів на саміті G20. Однак він повідомив, що Київ вестиме діалог вже з новою російською владою.