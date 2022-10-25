Премьер вместо президента: российскую делегацию на саммите G20 возглавит Мишустин, — СМИ

По словам журналистов, окончательно вопрос об участии Мишустина в саммите еще не решен, однако, с большой долей вероятности, Владимир Путин не поедет на Бали.

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Президент России Владимир Путин, вероятно, не приедет на саммит "Большой двадцатки", который должен состоятся на Бали 15-16 ноября. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник в администрации президента РФ, вместо него в саммите примет участие премьер-министр Михаил Мишустин, который и возглавит российскую делегацию.

"Окончательно вопрос еще не решен, но с большой долей вероятности главой российской делегации будет премьер", — цитирует канал слова своего собеседника.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью арабскому изданию The National сказал, что Джакарта ожидает участие в саммите G20 и Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат отметил, что если лидеры этих стран приедут, то это будет их первая встреча на одной площадке после начала военных действий в Украине.

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Однако обе стороны уже опровергли эту информацию. Спикер президента Украины Сергей Никифоров в начале октября заявил, что окончательное решение по этому вопросу в Киеве еще не приняли.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью агентств ТАСС заявил, что Россия примет участие в саммите G20, но формат ее присутствия еще не определен.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что у него нет веских причин для встречи с Путиным на саммите "Большой двадцатки". Вместе с тем глава Белого дома не исключил такую возможность. По его словам, все будет зависеть от предмета переговоров.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди 11 октября сообщила, что в саммите G20 примут участие президенты Украины и России. По ее словам МИД продолжает связи с Путным и президентом Зеленским в "условиях текущей мировой нестабильности".