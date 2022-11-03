Дипломатичний ляпас. Що може очікувати Путіна на зустрічі G20 на Балі

Президент РФ Володимир Путін не вирішив, у якому форматі він візьме участь у саміті країн Великої двадцятки, який стартує 15 листопада на Балі. Раніше президент Індонезії Джоко Відодо анонсував особисту участь Путіна.

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"Думаю, у Володимира Путіна все ж таки поки немає остаточного плану поїздки на саміт G20. І на те є кілька причин, — каже Фокусу у матеріалі "Зустріч G20 на Балі. Путін хоче домовитися із Заходом і укласти черговий "Мінськ" політолог Петро Олещук. — Очевидно, що така поїздка не стане дипломатичним тріумфом. Найімовірніше, багато хто вона розцінить її, як своєрідний дипломатичний ляпас. Тут можна згадати, як Лавров "успішно" брав участь у дипломатичних зустрічах, коли з ним відмовлялися зустрічатися і навіть не хотіли фотографуватися поруч, вважаючи таке спілкування токсичним з політичного погляду (7 липня на Балі в Індонезії відбулася зустріч міністрів закордонних справ "групи двадцяти", під час якої міністри "Великої сімки" не прийшли на вечерю, на якій був Лавров, — ред.). Потенційно участь Путіна в G20 може не принести дипломатичної вигоди, а навпаки — бути джерелом дипломатичних втрат".

Ті, хто запросив Путіна на саміт, зараз у незручній ситуації, вважає експерт.

"Очевидно, що лідери більшості держав G20 жодних переговорів вести з Путіним не збираються, — продовжує Олещук. — Щобільше, після останніх терористичних актів президент України закликав виключити Росію з G20 та відкликати запрошення на саміт. Навряд чи це станеться саме зараз, але добре, що ця ідея озвучена. І в міру того, як Росія набуває все виразнішого іміджу держави-терориста, представники розвинених держав замислюватимуться, наскільки взагалі потрібно себе з ним асоціювати. Навіть розвинуті держави, які входять у G20 і так чи інакше хто підтримує російський режим, навряд чи хочуть ставити себе на один щабель з керівництвом Росії".

Водночас у Москві заявляють, що остаточного рішення щодо участі Путіна немає, а в медіа вже з'явився кандидат на заміну Путіну — прем'єр-міністр Михайло Мішустін.