Дипломатическая пощечина. Что может ожидать Путина на встрече G20 на Бали

Президент РФ Владимир Путин не решил, в каком формате он примет участие в саммите стран "Большой двадцатки", который стартует 15 ноября на Бали. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо анонсировал личное участие Путина.

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"Думаю, у Владимира Путина все же пока нет окончательного плана по поездке на саммит G20. И на то есть несколько причин, – говорит Фокусу в материале "Встреча G20 на Бали. Путин хочет договориться с Западом и заключить очередной "Минск" политолог Петр Олещук. – Очевидно, что подобная поездка не станет дипломатическим триумфом. Скорее всего, многими она будет расценена, как своеобразная дипломатическая пощечина. Здесь можно вспомнить, как Лавров "успешно" участвовал в дипломатических встречах, когда с ним отказывались встречаться и даже не хотели фотографироваться рядом, считая такое общение токсичным с политической точки зрения (7 июля на Бали в Индонезии состоялась встреча министров иностранных дел "группы двадцати", во время которой министры "Большой семерки" не пришли на ужин, на котором был Лавров, – ред). Потенциально участие Путина в G20 может не принести дипломатическую выгоду, а наоборот – быть источником дипломатических потерь".

Те, кто пригласил Путина на саммит, сейчас в неудобной ситуации, считает эксперт.

"Очевидно, что лидеры большинства государств G20 никаких переговоров вести с Путиным не собираются, – продолжает Олещук. – Более того, после последних террористических актов президент Украины призвал исключить Россию из G20 и отозвать приглашение на саммит. Вряд ли это произойдет именно сейчас, но хорошо, что эта идея была озвучена. И по мере того, как Россия приобретает все более отчетливый имидж государства-террориста, представители развитых государств будут задумываться, насколько вообще нужно себя с ним ассоциировать. Даже развитые государства, входящие в G20 и в той или иной степени поддерживающие российский режим, вряд ли хотят ставить себя на одну ступень с руководством России".

В то же время в Москве заявляют, что окончательного решения по поводу участия Путина нет, а в медиа уже появился кандидат на замену Путину – премьер-министр Михаил Мишустин.