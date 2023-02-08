У мілітарі-стилі: президент Зеленський зустрівся з королем Великобританії Карлом III (відео)

Український лідер у межах свого візиту до Британії відвідав Букінгемський палац. Він не змінив своєї традиції і зустрівся з монархом у звичному для себе одязі військового типу.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великобританії 8 лютого зустрівся з королем Карлом III. Про це повідомляє видання Sky News.

Як уточнюється, український лідер відвідав Букінгемський палац, де зміг поговорити із британським монархом. Це перша зустріч короля Карла III із Зеленським.

На відео, що з'явилося у ЗМІ, видно, що президент не змінив своєї традиції і прийшов на зустріч із головою англійської корони у звичному для себе одязі військового типу. Зокрема, глава української держави був одягнений у джемпер та штани у мілітарі-стилі. При цьому англійський монарх зустрів Зеленського у діловому костюмі.

Одразу після особистої аудієнції з королем президент України покинув Букінгемський палац.

Пізніше сьогодні Зеленський попрямує до Парижа, щоб зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Візит Зеленського до Великобританії

Президент України поїхав на аудієнцію з королем Карлом III одразу після свого виступу у парламенті Великобританії. Зеленський привіз до Лондона подарунок спікеру Ліндсі Хойлу — шолом українського льотчика з написом "Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити".

Літак президента України в Лондоні особисто зустрічав британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Разом з ним в аеропорту були міністр оборони Бен Воллес, посол України Вадим Прістайко та пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

У межах наступної зустрічі глава британського уряду пообіцяв Зеленському забезпечити воєнну поразку для Володимира Путіна.