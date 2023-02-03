Германия ведет переговоры со Швецией о поставках систем ПВО Украине, - СМИ

По информации журналистов, системы ПВО планируют передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. Предположительно, Германия может передать нам еще три системы IRIS-T.

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Швеция и Германия ведут переговоры о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которого Стокгольм передаст украинским военным ракеты и пусковые установки для немецкой системы IRIS-T. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T. По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры между странами позволят получить больше боеприпасов, которые могут быть использованы для немецких систем IRIS-T, отправленных в Украину.

Источники издания сообщают, что Германия придерживается своего плана по отправке еще трех дополнительных систем IRIS-T в этом году после того, как первая была отправлена в октябре.

Представители министерства обороны Швеции и министерства обороны Германии отказались от комментариев.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в своей Robotsystem 98, которая работает на бронированных гусеничных машинах шведского производства. В ноябре правительство скандинавской страны объявило, что поставит Украине систему ПВО, не уточнив ее тип.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 2 февраля атташе по оборонным вопросам Минобороны Украины сообщил, что украинские военные, которые учатся использованию ЗРК Patriot в США, опережают графики обучения, и так составленные по ускоренной программе.

Кроме того Фокус ранее информировал, что 2 февраля министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что предстоящий пакет военной помощи Украине, вероятно, будет включать оружие защиты от российских ракетных атак.