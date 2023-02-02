Остались недели: в Минобороны рассказали об успехах украинских военных в изучении ЗРК Patriot

По словам атташе по оборонным вопросам, Украина направила военнослужащих с опытом применения других систем ПВО, а потому их не пришлось учить основам. Благодаря этому время обучения сократят с нескольких месяцев до нескольких недель.

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Украинские военные, которые учатся использованию ЗРК Patriot в США, опережают графики обучения, и так составленные по ускоренной программе. Предполагается, что они закончат тренировки уже через несколько недель. Об этом заявил атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий "Голосу Америки".

Сообщается, что украинские солдаты прибыли на базу Fort Sill в Оклахоме еще в середине января. Украина направила военнослужащих с опытом применения других систем ПВО, а потому их не пришлось учить основам. Поэтому курс обучения удастся сократить с нескольких месяцев до нескольких недель.

По словам Кременецкого, украинцы тренируются на базе, где обучаются все американские специалисты. Предполагается, что украинские военные затем смогут поделиться знаниями со своими коллегами, вернувшись домой.

Издание пишет, что точное количество украинских военных, которые сейчас обучаются в США, пока не назвали. Однако атташе заявил, что специалистов для работы с Patriot в Украине теперь хватает. Главный вопрос заключается в том, чтобы эти системы ВСУ получили на вооружение.

Кременецкий заявил, что ЗРК Patriot значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины. Особенно это актуально для борьбы с баллистическими ракетами.

"Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы послать еще на обучение. То есть вопрос в получении дополнительных систем ", — отметил Кременецкий.

Как написал журналист Остап Яриш у себя в Twitter, на базе в Оклахоме обучаются примерно 100 украинских военных.

Ранее Фокус писал, что в парламенте Нидерландов поддержали передачу ВСУ ЗРК Patriot. Инициативу поставок комплексов Patriot поддерживают не только парламентское большинство, но и оппозиционные силы Нидерландов.

Также сообщалось, что у Зеленского рассказали, что Patriot поставят в Украину в начале-середине весны. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, на сегодняшний день известно о двух батареях — американской и немецкой. В батарею входят восемь пусковых установок.