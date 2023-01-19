Защита городов Украины: в парламенте Нидерландов поддержали передачу ВСУ ЗРК Patriot

Инициативу поставок комплексов Patriot поддерживают не только парламентское большинство, но и оппозиционные силы Нидерландов.

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Палата представителей парламента Нидерландов поддерживает поставку Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Во вторник 17 января во время визита к президенту США Джо Байдену премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что Нидерланды планируют направить в Украину системы Patriot вместе с США и Германией. Об этом говорится в материале телерадиокомпании NOS от 19 января.

По словам Рютте, соглашения по поставкам данного вида вооружения еще не завершены, но уже находятся на стадии разработки, отмечают журналисты.

"Это будет еще одна помощь Украине в ее защите от России. Пока не совсем ясно, что именно хочет сделать кабинет министров, но широкое парламентское большинство в целом поддерживает этот план", — подчеркнуто в публикации.

Сообщается, что помимо парламентского большинства большая часть оппозиции в общих чертах также поддерживает эту инициативу кабинета министров.

Выступая в эфире NOS один из депутатов упомянул о недавней российской ракетной атаке по жилому дому в Днепре, в результате которой погибли десятки людей. В связи с этим он заявил, что Украине приходится постоянно защищаться от российских ракетных ударов, поэтому системы Patriot могут внести важный вклад в оборону страны.

Ранее мы приводили мнение военного эксперта подполковника Дарина Гауба, который отметил, что если бы системы Patriot уже были в Украине, они могли бы перехватить и в воздухе уничтожить ракету, попавшую 14 января в жилой дом в Днепре.