Захист міст України: у парламенті Нідерландів підтримали передачу ЗСУ ЗРК Patriot

Ініціативу постачання комплексів Patriot підтримують не лише парламентська більшість, а й опозиційні сили Нідерландів.

Related video

Палата представників парламенту Нідерландів підтримує постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. У вівторок 17 січня під час візиту до президента США Джо Байдена прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди планують направити в Україну системи Patriot разом із США та Німеччиною. Про це йдеться у матеріалі телерадіокомпанії NOS від 19 січня.

За словами Рютте, угоди щодо постачання цього виду озброєння ще не завершені, але вже перебувають на стадії розробки, зазначають журналісти.

"Це буде ще одна допомога Україні в її захисті від Росії. Поки що не зовсім зрозуміло, що саме хоче зробити кабінет міністрів, але широка парламентська більшість загалом підтримує цей план", — наголошено в публікації.

Повідомляється, що крім парламентської більшості, більшість опозиції загалом також підтримує цю ініціативу кабінету міністрів.

Виступаючи в ефірі NOS, один із депутатів згадав про нещодавню російську ракетну атаку по житловому будинку в Дніпрі, в результаті якої загинули десятки людей. У зв'язку з цим він заявив, що Україні доводиться постійно захищатися від російських ракетних ударів, тому системи Patriot можуть зробити важливий внесок в оборону країни.

Раніше ми наводили думку військового експерта підполковника Дарина Гауба, який зазначив, що якби системи Patriot вже були в Україні, то вони могли б перехопити і в повітрі знищити ракету, яка 14 січня потрапила до житлового будинку в Дніпрі.