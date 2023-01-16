Ракетний удар ЗС РФ по житловому будинку в Дніпрі: кількість загиблих збільшилася до 35 (фото)

Серед жертв трагедії — двоє дітей і заслужений тренер України з боксу. Під завалами багатоповерхівки залишаються люди, рятувальна операція триває уже 40 годин.

Related video

Ракетний удар армії Росії по житловому будинку в Дніпрі забрав життя 35 людей станом на 07:15 у понеділок, 16 січня. Про це повідомив у Telеgram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Рятувальна операція, за даними чиновника, триває уже 40 годин. Уночі рятувальники витягли з-під завалів ще кілька тіл.

"На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", — поінформував Резніченко.

[ + – ] Врятувати вдалося 39 людей, доля ще 35 мешканців будинку невідома

За його інформацією, внаслідок ракетного удару поранено 75 людей, 14 з яких — діти. Врятувати вдалося 39 людей, доля ще 35 мешканців будинку невідома.

Пошук людей під завалами продовжується, сказав голова ОВА.

З місця влучання ракети вивезли вже 7 400 тонн зруйнованих конструкцій, на місці події працюють 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видавання одягу та речей першої необхідності, доповнює "Суспільне".

[ + – ] Російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня

На теракт, влаштований російськими військовими, звернула увагу прем'єр-міністриня Естонії Кая Каллас. У Twitter вона закликала Захід швидше відправити Україні танки та системи ППО.

"Нападом на Дніпро й інші українські міста Росія знову довела терористичну сутність. Я закликаю союзників і партнерів посилити підтримку, Україна потребує зброї, зокрема танків і ППО", — наголосила глава уряду.

Ракетний удар ЗС РФ по Дніпру — загинув заслужений тренер України з боксу

Через ракетний удар ЗС РФ 14 січня по житловому будинку в Дніпрі загинув заслужений тренер України з боксу, старший тренер збірної Дніпропетровської області Михайло Куреновський, повідомив Спортивний комітет України у Facebook.

Дружина тренера повідомила, що на момент влучання ракети вона гуляла з дітьми, а Михайло після змагань приїхав до квартири, зібрався і хотів приєднатися до прогулянки із сім'єю.

Рідні Куреновського одразу після удару сподівалися, що чоловік живий і перебуває під завалами.

Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі — головне

Російська ракета (імовірно Х-22) влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. Цього дня окупанти влаштували черговий масований ракетний обстріл України.

Снаряд знищив 72 квартири, ще 164 житла були пошкоджені вибухом.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 14 січня назвав винуватця трагедії у Дніпрі — ним став командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку РФ Олег Тимошин.

Саме Тимошин наказав ударити по торговому центру в Кременчуці наприкінці червня минулого року, зазначив Братчук.

За словами командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука, українська армія не має засобів, які можуть знищувати крилаті ракети Х-22.