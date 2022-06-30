На місці зруйнованого ТРЦ у Кременчуку рятувальники виявили 22 фрагменти тіл, — ДСНС (фото)

За даними рятувальників, у другій половині дня 30 червня рятувальники виявили ще 5 фрагментів тіл. Офіційно підтверджено загибель 18 осіб.

У четвер, 30 червня, у Кременчуку під час розбору руйнувань на місці ТРЦ "Амстор" співробітники ДСНС виявили 22 фрагменти тіл загиблих під час ракетного удару російських військ. Офіційно підтверджено 18 жертв обстрілу. Про це повідомляється в публікації пресслужби ДСНС у Facebook.

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"Станом на 15:20 на місці проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено ще 5 фрагментів тіл", — ідеться в публікації.

За словами керівниці пресслужби ДСНС Ольги Козак, окрім виявлених фрагментів тіл, уже підтверджено, що кількість загиблих зросла до 18, один із постраждалих помер від отриманих травм у лікарні.

Проте скільком загиблим вони належать, ще не встановлено. Планується проведення експертизи.

Загалом медична допомога знадобилася 65 громадянам, 26 із них опинилися в реанімаційному відділенні.

За словами аналітика й директора компанії Sibylline Джастіна Крампа, росіяни, судячи з усього, вибрали в якості своєї мішені промислову зону й уразили її, проте наступна ракета промахнулася та влетіла в торгового центру.

Дані геолокації вказують на місце другого прильоту — промислову зону, розташовану між торговим центром і парком, приблизно за пів кілометра від ТРЦ "Амстор". За словами Крампа, подібні атаки загрожують помилками, внаслідок чого можуть страждати не лише цілі російських військ, а й цивільні об'єкти й люди.

Опубліковано записи з камер відеоспостереження, які дають наочне уявлення про те, що сталося в Кременчуку, коли російська ракета поціпила в ТРЦ "Амстор".

На кадрах із міського парку спочатку можна бачити дим на задньому плані від ТРЦ, що горить. Потім слідує вибух ще однієї ракети. Містяни намагаються сховатися, один чоловік стрибає в озеро, щоб сховатися від уламків.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники СБУ встановили обставини ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку. Наявні в силовиків дані вказують на те, що російські війська цілеспрямовано завдали ракетного удару по цивільному об'єкту.