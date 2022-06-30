На месте разрушенного ТРЦ в Кременчуге спасатели обнаружили 22 фрагмента тел, – ГСЧС (фото)

По данным спасателей, во второй половине дня 30 июня спасетели обнаружили еще 5 фрагментов тел. Официально подтверждена гибель 18 человек.

В четверг, 30 июня, в Кременчуге при разборе разрушений на месте ТРЦ "Амстор" сотрудники ГСЧС обнаружили 22 фрагмента тел погибших во время ракетного удара российских войск. Официально подтверждены 18 жертв обстрела. Об этом сообщается в публикации пресс-службы ГСЧС в Facebook.

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"По состоянию на 15:20 на месте проведения аварийно-спасательных работ обнаружены еще 5 фрагментов тел", — говорится в публикации.

По словам руководителя пресс-службы ГСЧС Ольги Козак, помимо обнаруженных фрагментов тел, уже подтверждено, что количество погибших возросло до 18, один из пострадавших умер от полученных травм в больнице.

Однако скольким погибшим они принадлежат, еще не установлено. Планируется проведение экспертизы.

В общей сложности медицинская помощь понадобилась 65 гражданам, 26 из них оказались в реанимационном отделении.

По словам аналитика и директора компании Sibylline Джастина Крампа, русские, судя по всему, выбрали в качестве своей мишени промышленную зону и поразили ее, однако следующая ракета промахнулась и влетела в торговый центр.

Данные геолокации указывают на место второго прилета — промышленную зона, расположенную между торговым центром и парком, примерно в полукилометре от ТРЦ "Амстор". По словам Крампа, подобные атаки чреваты ошибками, в результате чего могут страдать не только цели российских войск, но и гражданские объекты и люди.

Опубликованы записи с камер видеонаблюдения, которые дают наглядное представление о произошедшем в Кременчуге, когда российская ракета попала в ТРЦ "Амстор".

На кадрах из городского парка вначале можно видеть дым на заднем плане от горящего ТРЦ. Затем следует взрыв еще одной ракеты. Горожане пытаются спрятаться, один мужчина прыгает в озеро, чтобы укрыться от осколков.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники СБУ установили обстоятельства ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Имеющиеся у силовиков данные указывают на то, что российские войска целенаправленно нанесли ракетный удар по гражданскому объекту.