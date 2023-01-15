"Немає вогневих засобів": у ЗСУ пояснили, чому не змогли збити ракету, яка потрапила до будинку в Дніпрі

Заява командувача Повітряних сил Миколи Олещука з'явилася після слів радника Офісу президента Олексія Арестовича, що багатоповерховий будинок у Дніпрі постраждав нібито від ракети, збитої засобами ППО.

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Українська армія поки що не має необхідного озброєння, яке дозволило б знищувати крилаті ракети Х-22. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, у суботу, 14 січня, з п'яти далеких бомбардувальників Ту-22 ПКС РФ територією України було випущено п'ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювалися з Курської області та з акваторії Азовського моря.

Одна з ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15:30, потрапила до багатоповерхівки у місті Дніпро. Радіолокаційними засобами було виявлено зразкове місце запуску, висота, швидкість польоту ракет.

"Однак в ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодну з них не було збито засобами протиповітряної оборони", — прокоментував ситуацію Олещук.

Генерал-лейтенант підкреслив, що зенітні ракетні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про ЗРК Patriot PAC-3 та SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі.

Микола Олещук також закликав українців довіряти лише офіційним повідомленням ЗСУ та Міноборони України й критично ставитися до всіх "гучних" заяв.

Командувач Повітряних Сил таким чином натякнув на інформаційний скандал, який вибухнув через реакцію радника голови ОП Олексій Арестовича на ракетний удар по Дніпру, під час якого російська ракета зруйнувала житловий будинок.

Ракетний удар по Дніпру: чому заява Арестовича викликала скандал

У суботу, 14 січня, Олексій Арестович в етері програми з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що багатоповерховий будинок у Дніпрі постраждав нібито від ракети, яку збили сили ППО України.

"Її збили, вона впала на під'їзд... Вона вибухнула, коли впала", — сказав Арестович.

Зауважимо, що цю заяву радника глави ОП одразу почала поширювати російська пропаганда. У тому числі й у Телеграм-каналах.

[ + – ] Російські пропагандистські пабліки підхопили заяву Арестовича про те, що Дніпро постраждало через роботу ППО України Фото: Скриншот

На слова Арестовича практично одразу відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

"Я з першого дня війни казав, що Арестович — самозакохана худоба і помийна рота. Але в ОП на нього явно хтось робить ставку", — написав Філатов у своєму Телеграм-каналі.

Він також додав, що заявою Арестовича щодо ракетного обстрілу Дніпра 14 січня мають зацікавитися СБУ та контррозвідка.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла. За словами заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів у Дніпрі 38 людей. Однак ще 19 дорослих та одна дитина загинули.

Фокус також писав, що стало відомо ім'я командира РФ, який дав наказ обстріляти Дніпро. Українська влада заявляла, що саме за наказом командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина обстріляли торговий центр у Кременчуці влітку 2022 року.