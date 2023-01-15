"Нет огневых средств": в ВСУ объяснили, почему не смогли сбить ракету, попавшую в дом в Днепре

Заявление командующего Воздушными силами Николая Олещука появилось после слов советника Офиса президента Алексея Арестовича, что многоэтажный дом в Днепре пострадал якобы от ракеты, которая была сбита средствами ПВО.

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Украинская армия пока не обладает необходимым вооружением, которое позволило бы уничтожать крылатые ракеты Х-22. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в субботу, 14 января, из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15:30, попала в многоэтажку в городе Днепр. Радиолокационными средствами было обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета ракет.

"Однако у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны", — прокомментировал ситуацию Олещук.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о ЗРК Patriot PAC-3 и SAMP-T) способны перехватывать такие воздушные цели.

Николай Олещук также призвал украинцев доверять только официальным сообщениям ВСУ и Минобороны Украины и критически относится ко всем "громким" заявлениям.

Командующий Воздушными Силами таким образом намекнул на информационный скандал, разразившийся из-за реакции советника главы ОП Алексей Арестовича на ракетный удар по Днепру, во время которого российская ракета разрушила жилой дом.

Ракетный удар по Днепру: почему заявление Арестовича вызвало скандал

В субботу, 14 января, Алексей Арестович в эфире программы с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил о том, что многоэтажный дом в Днепре пострадал якобы от ракеты, которую сбили силы ПВО Украины.

"Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — сказал Арестович.

Заметим, что это заявление советника главы ОП сразу начала распространять российская пропаганда. В том числе, и в Телеграм-каналах.

[ + – ] Российские пропагандистские паблики подхватили заявление Арестовича о том, что Днепр пострадал в результате работы ПВО Украины Фото: Скриншот

На реплику Арестовича практически сразу отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку", — написал Филатов в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что заявлением Арестовича по поводу ракетного обстрела Днепра 14 января должны заинтересоваться СБУ и контрразведка.

Напомним, 15 января стало известно, что количество жертв ракетного удара по Днепру возросло. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, спасателям удалось достать из-под завалов в Днепре 38 человек. Однако еще 19 взрослых и один ребенок погибли.

Фокус также писал, что стало известно имя командира РФ, приказавшего обстрелять Днепр. Украинские власти заявляли, что именно по приказу командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олега Тимошина обстреляли торговый центр в Кременчуге летом 2022 года.