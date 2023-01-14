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Названо имя командира РФ, приказавшего обстрелять Днепр 14 января (фото)

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Фото: hromadske | Последствия обстрела Днепра 14 января 2023

Украинские власти заявляли, что именно по приказу командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олега Тимошина обстреляли торговый центр в Кременчуге летом 2022 года.

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Стало известно, кто отдал приказ обстрелять жилые массивы Днепра 14 января 2023 года. Об этом пишет спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

Виновником трагедии в Днепре назван командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

"Олег Тимошин — командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", — отметил спикер ОВА.

Олег Тимошин Fullscreen
Олег Тимошин

Также Братчук сообщил, что именно приказом Тимошина был нанесен удар по торговому центру в Кременчуге летом 2022 года.

После обстрела Днепра известно о 10 умерших, среди которых 15-летняя девочка. Также ранены 64 человека, из которых 59 были госпитализированы.

"В разрушенном подъезде 72 квартиры", — рассказывал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Сейчас разрушенное здание осталось без электричества, газа и окон. А количество жертв среди мирного населения продолжает расти.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне ударили по Днепру ракетой Х-22. А запуски были из Курска и района Азовского моря.

Напомним, после массированного ракетного удара по Украине 14 января 2023 года обломки российских ракет упали на территории Молдовы.

Также Фокус писал о реакции президента Зеленского на удар по дому в Днепре 14 января.