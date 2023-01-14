Массированный обстрел Украины: на территории Молдовы упали обломки ракеты (фото)

МВД Молдовы сообщило, что обломки боеприпаса упали в районе Брычан, что недалеко от границы с Украиной.

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14 января в ходе массированного обстрела Украины на территории Молдовы упали обломки ракеты. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Из-за бомбардировок Украины МВД расширило количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной. 14 января такой патруль на территории пограничного сектора Лагра в районе Брычан обнаружил обломки ракеты.

[ + – ] Ракета упала в приграничной зоне Молдовы с Украиной

Как только были обнаружены обломки, полицейские приняли меры по охране района и поставили в известность аварийно-спасательные службы 112. Также уведомили прокуратору и пограничную службу о происшествии. Полиция на месте осуществляет охрану периметра.

В МВД утверждают, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину на молдовской территории уже три раза падали обломки ракет.

Напомним, 14 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Во многих регионах сработала ПВО. В Днепре вражеская ракета попала в жилой дом, из-за удара обрушился практически целый подъезд.