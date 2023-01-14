Масований обстріл України: на території Молдови впали уламки ракети (фото)

МВС Молдови повідомило, що уламки боєприпасу впали в районі Бричан, що неподалік кордону з Україною.

Related video

14 січня під час масованого обстрілу України на території Молдови впали уламки ракети. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

Через бомбардування України МВС розширило кількість поліцейських патрулів у прикордонній зоні з Україною. 14 січня такий патруль на території прикордонного сектору Лагра в районі Бричан виявив уламки ракети.

[ + – ] Ракета впала у прикордонній зоні Молдови з Україною

Як тільки були виявлені уламки, поліцейські вжили заходів з охорони району і повідомили про це аварійно-рятувальні служби 112. Також повідомили прокуратору і прикордонну службу про подію. Поліція на місці здійснює охорону периметра.

У МВС стверджують, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території Молдови вже три рази падали уламки ракет.

Нагадаємо, 14 січня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. У багатьох регіонах спрацювала ППО. У Дніпрі ворожа ракета поцілила у житловий будинок, через удар обвалився практично цілий під'їзд.