Знищило цілий під'їзд: ЗС РФ поцілили ракетою у житловий будинок в Дніпрі (фото, відео)

У Дніпрі окупанти практично повністю знесли під'їзд у житловій багатоповерхівці, а у Харкові зупинилося метро та наземний транспорт.

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14 січня російські війська знову завдають по Україні масованого ракетного удару. Фокус зібрав інформацію, де було зафіксовано "прильоти".

Ракетний удар по Дніпру

Близько 15:40 дня соціальні мережі повідомили про вибухи у Дніпрі. Було опубліковано фото та відео диму в місці влучення ракети.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ракета потрапила по багатоквартирному житловому будинку в місті. Також у ОП опублікували фотографію з місця ракетного удару по Дніпру.

На місці вже працюють усі служби. Під завалами можуть лишатися люди. Мер міста Борис Філатов також виїхав на місце удару.

Ракетний удар по Харкову

Ворог завдав ракетного удару по Харкову ще вранці 14 січня по критичній інфраструктурі та промислових об'єктах міста та області. Близько 16:00 атака повторилася. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано 2 "прильоти". Ракети поцілили у об'єкт критичної інфраструктури в області. В обласному центрі вдалися до аварійного відключення електроенергії. Інформація про удар уточнюється.

Як передає "Суспільне.Харків", у більшій частині обласного центру немає електрики. В управлінні метрополітену підтвердили зупинку роботи підземки. У Харківській міській раді журналістам повідомили, що у населеному пункті не працює наземний транспорт.

Ракетний удар по Львівській області

Окупанти завдали ракетного удару по Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Він попередив, що у регіоні можуть бути перебої з електрикою та водопостачанням. Він також закликав людей не залишати укриття.

Нагадаємо, вдень 14 січня ЗС РФ влаштували масований обстріл України. ППО спрацювала в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Вибухи також чули у Києві, Харкові, Очакові та Запоріжжі.