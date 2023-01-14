Уничтожило целый подъезд: ВС РФ попали ракетой в жилой дом в Днепре (фото, видео)

В Днепре оккупанты практически полностью снесли подъезд в жилой многоэтажке, а в Харькове остановилось метро и наземный транспорт.

Related video

14 января российские войска вновь наносят по Украине массированный ракетный удар. Фокус собрал информацию, где были зафиксированы "прилеты".

Ракетный удар по Днепру

В районе 15:40 дня социальные сети сообщили о взрывах в Днепре. Были опубликованы фото и видео дыма в месте попадания ракеты.

Позднее замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ракета попала по многоквартирному жилому дому в городе. Также в ОП опубликовали фотографию с места ракетного удара по Днепру.

На месте уже работают все службы. Под завалами могут оставаться люди. Мэр города Борис Филатов также выехал на место удара.

Ракетный удар по Харькову

Враг нанес ракетный удар по Харькову еще утром 14 января по критической инфраструктуре и промышленных объектах города и области. Около 16:00 атака повторилась. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано 2 "прилета". Ракеты попали в объект критической инфраструктуры в области. В областном центре прибегли к аварийному отключения электроэнергии. Информация об ударе уточняются.

Как передает "Суспільне.Харків", в большей части областного центра нет электричества. В управлении метрополитена подтвердили остановку работы подземки. В Харьковском городском совете журналистам сообщили, что в населенном пункте не работает наземный транспорт.

Ракетный удар по Львовской области

Оккупанты нанесли ракетный удар по Львовской области, сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Он предупредил, что в регионе могут быть перебои с электричеством и водоснабжением. Он также призвал людей не покидать укрытия.

Напомним, днем 14 января ВС РФ устроили массированный обстрел Украины. ПВО сработала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Взрывы также слышали в Киеве, Харькове, Очакове и Запорожье.