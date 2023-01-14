"Общий залп - 36 Калибров": ВС РФ устроили массированный обстрел Украины ракетами

Россия запустила ракеты с моря и с воздуха. Противовоздушная оборона заработала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях.

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14 января Россия запустила новые ракеты по Украине. Об этом в Telegram заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, первые ракеты полетели над Украиной около 14:40.

"ПВО открыло счет. Верим в ВСУ, находимся в укрытиях, ничего не публикуем — не будем радовать больные разумы соседей", — обратился он к украинцам.

Пользователи социальных сетей сообщают, что слышали в Одесской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областях, похожие на работу противовоздушной обороны. Одесская районна военная администрация подтвердила в Telegram, что над территорией района работает ПВО.

"Враг совершает массированный ракетный удар по территории Украины. Уже есть пуски ракет с воздуха и с моря", — отметила пресс-служба в Telegram.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов на своем канале добавил, что ракеты летят с юга в Винницкую область. По его словам, россияне используют несколько волн ракетных атак, первая из них предназначена для выявления средств ПВО. Корреспонденты "Суспільного" сообщают о звуках взрывов в Винницкой области.

"Некоторые ракеты приближаются к границам Житомирщины", — предупредил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Оперативное командование "Юг" в Facebook сообщило, что по состоянию на 15 часов в Черном море находятся 5 российских кораблей-ракетоносителей. Их общий залп может составить 36 крылатых ракет "Калибр".

"ПВО и авиация работают, отобьемся, хотя враг никак не меняет тактику и продолжает воевать с гражданской инфраструктурой", — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Советник Офиса президента Алексей Арестович призвал не игнорировать воздушную тревогу, а также не выкладывать кадры с работой ПВО и возможными попаданиями ракет. "Налет масштабный", — подчеркнул он.

Ранее 14 января российские войска нанесли удары по ряду украинских городов: Харькову, Очакову, Запорожью. Областные военные администрации сообщили, что оккупанты пытаются поразить критическую инфраструктуру, но попадают по жилым домам.

Писали также об утреннем ракетном обстреле Киева 14 января. Жители столицы услышали взрывы еще до объявления тревоги. Обломки ракеты упали в Голосеевском районе, там начался пожар. Кроме того, власти сообщили о взрыве в Днепровском районе и повреждении автомобилей в Дарницком.