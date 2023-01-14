Взрывы и падающие обломки: детали ракетного обстрела Киева 14 января

В результате очередной атаки россиян в столице Украины повреждены объекты инфраструктуры и автомобиль, информации о пострадавших пока не поступало.

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Во время обстрела утром 14 января ракета поразила объект инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

На месте попадания работают необходимые службы экстренного реагирования. Кроме того, в Дарницком районе обломки ракеты повредили частный автомобиль. КГВА призвала горожан не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги из-за ракетной атаки.

[ + – ] Автомобиль, поврежденный обломками в Дарницком районе Киева Фото: Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram о происшествиях в Днепровском и Голосеевском районе. В последнем случае обломки ракеты упали на нежилую территорию, по предварительным данным, пострадавших нет. Около 10:45 Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе начался пожар на нежилом объекте, вероятно, в результате обстрела.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил на своем канале о попадании по селу Копилов Макаровской общины в Киевской области.

"В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно информации о пострадавших нет", — заявил представитель ОП.

Вскоре глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отчитался, что в результате ракетной атаки в регионе пострадали 18 частных домов — у них повреждены стекла и крыши. Экстренным службам удалось локализовать пожар на объекте критической инфраструктуры.

Пока неизвестно, чем именно Россия атаковала Киев 14 января. Как отмечает украинский журналист Андрей Цаплиенко, рассматриваются разные версии: сверхзвуковые ракеты "Кинжал", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", баллистические ракеты со стороны Беларуси. Официальные источники пока не раскрывают такую информацию.

"Удар по Киеву был нанесен с территории Беларуси из района города Барановичи", — написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, но посоветовал дождаться официального подтверждения от военных.

Утром 14 января корреспонденты Фокуса слышали пять взрывов в Киеве, прогремевших в разных районах столицы на Правом и Левом берегах. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил о ракетном обстреле объектов инфраструктуры, его слова подтвердила Киевская городская военная администрация.

Ранее писали, что 14 января около 6 утра в Киеве раздались звуки взрывов. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба доложил о чрезвычайном происшествии — начался пожар на одном из объектов критической инфраструктуры. Как рассказал заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк российские провокаторы связывают взрывы с началом наступления на Украину со стороны Беларуси, однако военный опроверг эту информацию.