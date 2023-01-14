Вибухи та падаючі уламки: деталі ракетного обстрілу Києва 14 січня

Внаслідок чергової атаки росіян у столиці України пошкоджено об'єкти інфраструктури та автомобіль, інформації про постраждалих поки що не надходило.

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Під час обстрілу вранці 14 січня ракета поцілила в об'єкт інфраструктури у Києві. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) у Telegram.

На місці влучення працюють необхідні служби екстреного реагування. Окрім того, у Дарницькому районі уламки ракети пошкодили приватний автомобіль. КМВА закликала містян не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через ракетну атаку.

[ + – ] Автомобіль, пошкоджений уламками у Дарницькому районі Києва Фото: Telegram

Мер Києва Віталій Кличко заявив у Telegram про події у Дніпровському та Голосіївському районі. В останньому випадку уламки ракети впали на нежитлову територію, за попередніми даними постраждалих немає. Близько 10:45 Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі почалася пожежа на нежитловому об'єкті, ймовірно, внаслідок обстрілу.

Крім того, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив на своєму каналі про влучення по селу Копилів Макарівської громади у Київській області.

"У будинках місцевих жителів вибиті вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає", — заявив представник ОП.

Незабаром голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відзвітував, що внаслідок ракетної атаки в регіоні постраждали 18 приватних будинків — у них пошкоджено шибки та дахи. Екстреним службам вдалося локалізувати пожежу на об'єкті критичної інфраструктури.

Поки що не відомо, чим саме Росія атакувала Київ 14 січня. Як зазначає український журналіст Андрій Цаплієнко, розглядаються різні версії: надзвукові ракети "Кинжал", оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", балістичні ракети з боку Білорусі. Офіційні джерела поки що не розкривають таку інформацію.

"Удару по Києву було завдано з території Білорусі з району міста Барановичі", — написав у Telegram радник голови МВС Антон Геращенко, але порадив дочекатися офіційного підтвердження від військових.

Вранці 14 січня кореспонденти Фокусу чули п'ять вибухів у Києві, які пролунали у різних районах столиці на правому та лівому берегах. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про ракетний обстріл об'єктів інфраструктури, його слова підтвердила Київська міська військова адміністрація.

Раніше писали, що 14 січня близько 6 ранку у Києві пролунали звуки вибухів. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба доповів про надзвичайну подію — почалася пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Як розповів заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, російські провокатори пов'язують вибухи з початком наступу на Україну з боку Білорусі, проте військовий спростував цю інформацію.