Российские войска нанесли удары по ряду украинских городов 14 января: где были "прилеты"

Руководители пострадавших регионов утверждают, что ВС РФ целятся в объекты гражданской инфраструктуры, попутно разрушая жилые дома.

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Российские войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины, и начало 14 января не стало исключением. Враг атаковал ряд городов и общин, о чем проинформировали руководители пострадавших регионов.

Игорь Терехов, мэр Харькова, написал, что утром ВС РФ нанесли удары ракетами С-300 по Индустриальному району Харькова. Изначально он сообщил о четырех прилетах, но потом уточнил, что их было два. Враг целился в объекты инфраструктуры. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняются. Аналогичные данные опубликовал и глава ХОВА Олег Синегубов. Известно, что после обстрелов городское метро временно приостановило работу.

Неспокойно было и в Николаевской области. Глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что вражескому обстрелу из РСЗО подверглись Очаков и Очаковская община. В результате прилетов были повреждены окна в одной из многоэтажек, загорелись гараж и два автомобиля. Также есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. В Куцурубской общине поврежден жилой дом. Что касается пострадавших, то их, по предварительной информации, нет.

Около шести часов утра российская армия нанесла также несколько ударов по Запорожью. Звуки взрывов во время воздушной тревоги слышали жители города. Секретарь городского совета Анатолий Куртев попросил граждан, чье жилье было повреждено, обратиться к властям.

По словам спикера командования Воздушных Сил Юрия Игната, россияне сделали "посленовогоднюю паузу", однако в дальнейшем нужно готовиться к масштабным атакам со стороны врага.

"Мы понимаем, что они, вероятно, готовятся к возможным ударам и провокациям. Мы уже говорили, что, действительно, ракет у них не так уж много, чтобы их тратить еженедельно в большом количестве. А когда их тратить в небольшом количестве, то они не достигают своих целей, потому что фактически все уничтожаются. Поэтому враг избрал для себя более массированные удары в тактике, удары ракетами разных типов, так называемые комбинированные удары. Хотя они всегда так поступали – наносили удары со всех сторон разными типами ракет", – предупредил он в эфире "Мы Украина".

Напомним, около 6 утра 14 января звуки взрывов слышали и в Киеве. Начальник штаба заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заверил, что инцидент не связан с воздушными угрозами, работой ПВО, "прилетами" или какими-либо боевыми действиями. Впрочем, около 9:30 в Киеве слышали новые звуки взрывов и в городской военной администрации проинформировали о ракетной атаке на столицу.