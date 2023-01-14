Російські війська завдали ударів по низці українських міст 14 січня: де були "прильоти"

Керівники постраждалих регіонів стверджують, що ЗС РФ ціляться в об'єкти цивільної інфраструктури, при цьому руйнуючи житлові будинки.

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Російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти України, і початок 14 січня не став винятком. Ворог атакував низку міст та громад, про що поінформували керівники постраждалих регіонів.

Ігор Терехов, мер Харкова, написав, що вранці ЗС РФ завдали ударів ракетами С-300 по Індустріальному району Харкова. Спочатку він повідомив про чотири прильоти, але потім уточнив, що їх було два. Ворог цілився у об'єкти інфраструктури. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюються. Аналогічні дані опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов. Відомо, що після обстрілу міське метро тимчасово призупинило роботу.

Неспокійно було і на Миколаївщині. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ворожого обстрілу з РСЗВ зазнали Очаків та Очаківська громада. Внаслідок прильотів були пошкоджені вікна в одній із багатоповерхівок, спалахнули гараж і два автомобілі. Також є влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. У Куцурубській громаді пошкоджено житловий будинок. Щодо постраждалих, то їх, за попередньою інформацією, немає.

Близько шостої години ранку російська армія завдала також кількох ударів по Запоріжжю. Звуки вибухів під час повітряної тривоги чули мешканці міста. Секретар міської ради Анатолій Куртєв попросив громадян, чиє житло було пошкоджено, звернутися до влади.

За словами спікера командування Повітряних Сил Юрія Ігната, росіяни зробили "післяноворічну паузу", проте надалі потрібно готуватися до масштабних атак з боку ворога.

"Ми розуміємо, що вони, ймовірно, готуються до можливих ударів і провокацій. Ми вже говорили, що, дійсно, ракет у них не так багато, щоб їх витрачати щотижня у великій кількості. А коли їх витрачати у невеликій кількості, то вони не досягають своїх цілей, тому що фактично всі знищуються. Тому ворог вибрав для себе більш масовані удари в тактиці, удари ракетами різних типів, так звані комбіновані удари. Хоча вони завжди так чинили – наносили удари з усіх боків різними типами ракет", — попередив він в ефірі "Ми Україна".

Нагадаємо, близько 6-ї ранку 14 січня звуки вибухів чули і в Києві. Начальник штабу заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк запевнив, що інцидент не пов'язаний із повітряними погрозами, роботою ППО, "прильотами" чи будь-якими бойовими діями. Втім, близько 9:30 у Києві чули нові звуки вибухів і у міській військовій адміністрації поінформували про ракетну атаку на столицю.