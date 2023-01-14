"Найдем всех причастных": Зеленский отреагировал на ракетный удар по дому в Днепре (видео)

Количество пострадавших в результате обрушения почти всего подъезда возросло уже до 44 человек, среди которых пятеро погибших. Владимир Зеленский заявил, что мир должен остановить российский террор.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все причастные к удару по жилому дому в Днепре 14 января понесут ответственность. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера страны.

Украинский президент завил, что мир должен остановить российский террор. Разбор завалов в Днепре продолжается. Прилагаются усилия для спасения жизней людей.

"Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", — подчеркнул Зеленский.

Что известно о "прилете" в Днепре?

14 января около 15:45 в Днепре прозвучал взрыв. Как оказалось, вражеская ракета попала в жилой дом в Днепре. Первоначально было известно о 10 пострадавших, из которых трое находились в тяжелом состоянии. Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по состоянию на 18:28 14 января количество раненых возросло до 39, из которых семеро детей. Также погибло 5 человек. Разбор завалов продолжается.

Напомним, в ходе массированного обстрела Украины обломки одной из ракет упали на территории Молдовы, о чем сообщили в МВД страны.

Также Фокус писал об утреннем ракетном ударе по Киеву. Обломки упали в Голосеевском и Дарницком районах столицы.