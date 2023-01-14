Десять раненых: первые подробности о последствиях удара по жилому дому в Днепре (фото)

В результате попадания ракеты удалось спасти 15 человек, сообщили в Днепропетровской ОВА. Также известно, что среди пострадавших двое детей, а трое людей в тяжелом состоянии.

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Российские войска в ходе массированного удара по Украине 14 января попали ракетой по жилому дому в Днепре. В Офисе президента сообщили о 15 спасенных жизней.

Сегодня, 14 января, ВС РФ массированно обстреляли украинские города. Одна из ракет попала в девятиэтажку в Днепре. Как сообщает замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, по состоянию на 16:20, из-под завалов удалось спасти 15 человек.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что в результате попадания ракеты пострадало 10 человек, из них двое детей. Также трое людей находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Мэр города Борис Филатов добавил, что из-за российского обстрела целый район полностью отключен от электроэнергии. На месте происшествия плохо работает связь, но есть координация с Офисом президента и военной администрации. Всю ночь спасатели будут разгребать завалы.

Напомним, утром 14 января ВС РФ нанесли ракетный удар по трем украинским городам — Харькову, Запорожью и Очакову. Днем враг массированно атаковал территорию Украины. "Прилеты" зафиксированы в Днепре, Львовской области и снова в Харькове.