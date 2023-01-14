Десять поранених: перші подробиці про наслідки удару по житловому будинку у Дніпрі (фото)

Унаслідок влучення ракети вдалося врятувати 15 людей, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Також відомо, що серед постраждалих двоє дітей, а троє людей у важкому стані.

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Російські війська під час масованого удару по Україні 14 січня поцілили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. В Офісі президента повідомили про 15 врятованих життів.

Сьогодні, 14 січня, ЗС РФ масово обстріляли українські міста. Одна з ракет поцілила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, станом на 16:20, з-під завалів вдалося врятувати 15 людей.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що внаслідок влучення ракети постраждало 10 осіб, з них двоє дітей. Також троє людей перебувають у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували.

Мер міста Борис Філатов додав, що через російський обстріл цілий район повністю відключений від електроенергії. На місці події погано працює зв'язок, але є координація з Офісом президента та військовою адміністрацією. Всю ніч рятувальники розгрібатимуть завали.

Нагадаємо, вранці 14 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по трьох українських містах — Харкову, Запоріжжю та Очакову. Вдень ворог масовано атакував територію України. "Прильоти" зафіксовані у Дніпрі, Львівській області та знову у Харкові.