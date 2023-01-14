"Знайдемо всіх причетних": Зеленський відреагував на ракетний удар по будинку в Дніпрі (відео)

Кількість постраждалих унаслідок обвалення майже всього під'їзду зросла вже до 44 осіб, серед яких п'ятеро загиблих. Володимир Зеленський заявив, що світ має зупинити російський терор.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що всі причетні до удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня нестимуть відповідальність. Про це повідомляється у телеграм-каналі лідера країни.

Український президент заявив, що світ має зупинити російський терор. Розбір завалів у Дніпрі триває. Докладаються зусилля порятунку життів людей.

"Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", — підкреслив Зеленський.

Що відомо про "приліт" у Дніпрі?

14 січня близько 15:45 у Дніпрі пролунав вибух. Як виявилося, ворожа ракета поцілила у житловий будинок у Дніпрі. Спочатку було відомо про 10 постраждалих, з яких троє перебували у важкому стані. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, станом на 18:28 14 січня кількість поранених зросла до 39, з яких семеро дітей. Також загинуло 5 людей. Розбір завалів продовжується.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України уламки однієї з ракет впали на території Молдови, про що повідомили у МВС країни.

Також Фокус писав про ранковий ракетний удар по Києву. Уламки впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.