Названо ім'я командира РФ, який наказав обстріляти Дніпро 14 січня (фото)

Українська влада заявляла, що саме за наказом командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина обстріляли торговий центр у Кременчуці влітку 2022 року.

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Стало відомо, хто віддав наказ обстріляти житлові масиви Дніпра 14 січня 2023 року. Про це пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм-каналі.

Винуватцем трагедії у Дніпрі названо командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тімошина.

"Олег Тімошин — командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі", — зазначив речник ОВА.

[ + – ] Олег Тімошин

Також Братчук повідомив, що саме наказом Тімошина було завдано удару по торговому центрі у Кременчуці влітку 2022.

Наразі після обстрілу Дніпра відомо про 10 померлих, серед яких 15-річна дівчинка. Також поранено 64 людини, з яких 59 було госпіталізовано.

"У зруйнованому під'їзді 72 квартири", — розповідав замголови ОП Кирило Тимошенко. Зараз зруйнована будівля залишилася без електрики, газу та вікон. А кількість жертв серед мирного населення продовжує зростати.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру ракетою Х-22. А запуски були з Курська та району Азовського моря.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару по Україні 14 січня 2023 уламки російських ракет впали на території Молдови.

Також Фокус писав про реакцію президента Зеленського на удар по будинку в Дніпрі 14 січня.