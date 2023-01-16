Ракетный удар ВС РФ по жилому дому в Днепре: число погибших увеличилось до 35 (фото)

Среди жертв трагедии — двое детей и заслуженный тренер Украины по боксу. Под завалами многоэтажки остаются люди, спасательная операция длится уже 40 часов.

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Ракетный удар армии России по жилому дому в Днепре унес жизни 35 человек по состоянию на 7:15 в понедельник, 16 января. Об этом сообщил в Telеgram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

Спасательная операция, по данным чиновника, длится уже 40 часов. Ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.

"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей", — проинформировал Резниченко.

[ + – ] Спасти удалось 39 человек, судьба еще 35 жителей дома неизвестна

По его информации, в результате ракетного удара ранены 75 человек, 14 из которых — дети. Спасти удалось 39 человек, судьба еще 35 жителей дома неизвестна.

Поиск людей под завалами продолжается, заключил глава ОВА.

С места попадания ракеты вывезли уже 7400 тонн разрушенных конструкций, на месте происшествия работают 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, дополняет "Суспільне".

[ + – ] Российская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре 14 января

На теракт, устроенный российскими военными, обратила внимание премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В Twitter она призвала Запад быстрее отправить Украине танки и системы ПВО.

"Нападением на Днепр и другие украинские города Россия снова доказала террористическую сущность. Я призываю союзников и партнеров усилить поддержку, Украина нуждается в оружии, в том числе танках и ПВО", — подчеркнула глава правительства.

Ракетный удар ВС РФ по Днепру — погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Из-за ракетного удара ВС РФ 14 января по жилому дому в Днепре погиб заслуженный тренер Украины по боксу, старший тренер сборной Днепропетровской области Михаил Куреновский, сообщил Спортивный комитет Украины в Facebook.

Жена тренера сообщила, что на момент попадания ракеты она гуляла с детьми, а Михаил после соревнований приехал в квартиру, собрался и хотел присоединиться к прогулке с семьей.

Родные Куреновского сразу после удара надеялись, что мужчина жив и находится под завалами.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре — главное

Российская ракета (предположительно Х-22) попала в жилую многоэтажку в Днепре 14 января. В этот день оккупанты устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины.

Снаряд уничтожил 72 квартиры, еще 164 жилья было повреждено взрывом.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук 14 января назвал виновника трагедии в Днепре — им стал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ Олег Тимошин.

Именно Тимошин отдал приказ ударить по торговому центру в Кременчуге в конце июня прошлого года, отметил Братчук.

По словам командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука, украинская армия не обладает cредствами, которые могут уничтожать крылатые ракеты Х-22.