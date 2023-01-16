Системи ППО Patriot могли запобігти трагедії в Дніпрі, — експерт

Системи Patriot можуть перехоплювати низку цілей і руйнувати їх у повітрі ще до падіння на землю. Але підготовка на цих ЗРК навіть американських солдатів, які не мають мовних труднощів, займає близько року.

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Якби системи Patriot уже були в Україні, вони могли б перехопити і в повітрі знищити ракету, яка 14 січня поцілила в будинок у Дніпрі, про це заявив підполковник Дарін Гауб, колишній пілот вертольота Black Hawk і командувач вертолітного полку, Fox News.

"Системи Patriot можуть перехоплювати низку цілей і нищити їх у повітрі, ще перш ніж вони впадуть на землю. Звичайно, за умови, що є люди, які добре знають, як ними користуватися. Patriot можуть вчасно перехоплювати ті системи, які використовує у своїх атаках Росія", — сказав експерт.

Водночас Гауб зазначив, що навчання навіть американських солдатів на цих ЗРК може тривати цілий рік.

Мовний бар'єр

Для управління однією системою Patriot потрібно 90 осіб, підготовка українців має відбуватися прискореними темпами, тож американський військовий акцентує увагу на мовній проблемі.

"Очікується, що їх [українських військових] навчать за кілька місяців. А це система, навчання на якій наших власних солдатів часом займає близько року, і тут ми говоримо про людей, які не мають жодних мовних складнощів із читанням американських технічних інструкцій і з американським процесом підготовки загалом", — пояснив він.

"Зараз же йдеться про підготовку армії східноєвропейців із України (я з ними працював) прискореними темпами, що саме собою виклик", — пояснив експерт.

Гауб відзначає високий моральний дух бійців ЗСУ.

"Українські солдати, як і багато солдатів зі східноєвропейських країн, високо мотивовані захищати свою батьківщину або через навислу тінь комунізму, або, якщо їм і не довелося жити за залізною завісою, то принаймні вони бачили результати [комуністичної спадщини]. І не хочуть до цього повертатися, а прагнуть навчатися та робити все, що в їхніх силах, щоб країна була максимально вільною", — пояснив експерт.

[ + – ] Підполковник Дарін Гауб, колишній пілот вертольота Black Hawk і командувач вертолітного полку

Що потрібно для поразки Путіна?

За словами Дарина Гауба, частина проблеми полягає і в тому, що потрібно переконатися, що такі системи використовуються за призначенням, оскільки є побоювання, що їх можуть використовувати нецільовим чином.

"Якщо ми можемо щось зробити, це ще не означає, що ми повинні. Одне з моїх побоювань полягає в тому, що ми продаємо або передаємо одні з найбільш високотехнологічних систем, які в нас є, в країни, чиї уряди надзвичайно корумповані. І ці системи вже потрапляють на чорний ринок в інші країни по всьому світу", — сказав Гауб.

Він також додав, що каральний підхід, який зараз використовує Росія — ракети й непрямі атаки — можна уповільнити й повністю звести нанівець за допомогою таких систем, як ЗРК "Патріот". Але варто очікувати, що на це підуть місяці.

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