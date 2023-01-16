Системы ПВО Patriot могли предотвратить трагедию в Днепре, — эксперт

Системы Patriot могут перехватывать ряд целей и разрушать их в воздухе еще до падения на землю. Но подготовка на этих ЗРК даже американских солдат, у которых нет языковых сложностей, занимает около года.

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Если бы системы Patriot уже были в Украине, они могли бы перехватить и в воздухе уничтожить ракету, которая 14 января попала в дом в Днепре, об этом заявил подполковник Дарин Гауб, Подполковник Дарин Гауб, бывший пилот вертолета Black Hawk и командующий вертолетным полком, передает Fox News.

"Системы Patriot могут перехватывать ряд целей и разрушать их в воздухе, еще прежде чем они упадут на землю. Конечно, при условии, что есть люди, которые очень хорошо знают, как ими пользоваться. Patriot могут вовремя перехватывать те системы, которые использует в своих атаках Россия", — сказал эксперт.

Вместе с тем, Гауб отметил, что обучение даже американских солдат на этих ЗРК может длиться целый год.

Языковой барьер

Для управления одной системой Patriot нужно 90 человек, подготовка украинцев должна проходить ускоренными темпами, поэтому американский военный акцентирует внимание на языковой проблеме.

"Ожидается, что их [украинских военных] обучат за несколько месяцев. А это система, обучение на которой наших собственных солдат порой занимает около года, и здесь мы говорим о людях, у которых нет каких-либо языковых сложностей с чтением американских технических инструкций и с американским процессом подготовки в целом", — пояснил он.

"Сейчас же речь о подготовке армии восточноевропейцев, из Украины (я с ними работал) ускоренными темпами, что само по себе вызов", — пояснил эксперт.

Гауб отмечает высокий моральный дух бойцов ВСУ.

"Украинские солдаты, как и многие солдаты из восточноевропейских стран высоко мотивированы защищать свою родину, либо из-за нависшей тени коммунизма, либо, если им и не пришлось жить за железным занавесом, то во всяком случае они видели результаты [коммунистического наследия]. И не хотят к этому возвращаться, а стремятся учиться и делать все, что в их силах, чтобы страна была максимально свободной", — пояснил эксперт.

[ + – ] Подполковник Дарин Гауб, бывший пилот вертолета Black Hawk и командующий вертолетным полком

Что нужно для поражения Путина?

По словам Дарина Гауба, часть проблемы состоит и в том, что нужно удостовериться, что такие системы используются по назначению, поскольку есть опасения, что их могут использовать нецелевым образом.

"Если мы можем что-то сделать, это еще не означает, что мы должны. Одно из моих опасений состоит в том, что мы продаем или же передаем одни их самых высокотехнологичных систем, которые у нас есть, в страны, чьи правительства чрезвычайно коррумпированы. И эти системы уже попадают на черный рынок в другие страны по всему миру", — сказал Гауб.

Он также добавил, что карательный подход, который сейчас использует Россия — ракеты и непрямые атаки — можно замедлить и полностью свести на нет с помощью таких систем, как ЗРК "Патриот". Но стоит ожидать, что на этой уйдут месяцы.

Напомним, что, по оценкам польского аналитика, все указывает на то, что Беларусь вступит в войну с Украиной. По словам Конрада Музыки, независимого аналитика в сфере безопасности, интенсивность и масштаб милитаристской активности белорусов, — наивысшие со времен конца "холодной войны".

Ранее Фокус сообщал, что появился комментарий руководства Кремля после обстрела дома в Днепре. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, назвал это результатом работы украинской системы ПВО и заявил, что РФ жилые дома не обстреливает. В украинском командовании сообщили, что ВС РФ нанесли удар советской ракетой Х-22. Это высокоскоростной и крайне неточный боеприпас, который ВСУ пока сбивать не могут.