Все указывает на то, что Беларусь присоединится к войне в Украине, — польский аналитик (фото)

По словам независимого аналитика в сфере безопасности Конрада Музыки, интенсивность и масштаб милитаристской активности, которую предпринимают белорусы, — наивысшие со времен конца "холодной войны". С апреля силы Беларуси отрабатывали практически все военное компоненты, которые могут понадобиться для вступления в войну.

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Независимый аналитик в сфере безопасности Конрад Музыка заявил, что белорусская армия сейчас представляет собой "некоторую загадку". Однако он отметил, что начиная с апреля регулярные белорусские войска проходили подготовку практически в режиме нон-стоп, а недавно увеличили резерв. Об этом сообщает Sky News.

"Интенсивность и масштаб милитаристской активности, которую предпринимают белорусы, — наивысшая со времен конца "холодной войны". Никогда прежде нам не приходилось наблюдать подготовку белорусских сил подобного уровня. С конца апреля они практиковали практически все военное компоненты, которые могут понадобиться для вступления Беларуси в войну", — пояснил аналитик.

[ + – ] Войска РБ на учениях, возможно, готовятся к наступлению из Беларуси

По словам Конрада Музыки, белорусская армия также проверяла свои мобилизационные возможности, и сейчас система резервистов уже готова к мобилизации.

[ + – ] Белорусские войска на учениях. Возможная подготовка к наступлению из Беларуси

"Нужно только политическое решение для начала мобилизации и вступления в войну, произойдет это или нет, мы не знаем, неизвестно, что на уме у Лукашенко. Но все указывает на то, что в будущем Беларусь все же вступит в войну", — пояснил он.

[ + – ] Войска РБ на учениях. Возможная подготовка к наступлению из Беларуси

Эксперт подчеркнул то обстоятельство, что сейчас на территории Беларуси сосредоточено в пределах от 10 до 15 тысяч российских войск, которые регулярно проходят подготовку по линии белорусской границы.

[ + – ] Возможная подготовка к наступлению Беларуси на Украину

Вместе с тем, любое потенциальное вовлечение белорусских сил в войну в Украине нельзя назвать неизбежным.

[ + – ] Военная техника белорусских и российских войск на учениях. Возможная подготовка к наступлению из Беларуси.

"Пока вся эта активность ограничивается военными учениями, и нет признаков того, что силы, будь то российские или белорусские, перемещаются в пограничные с Украиной регионы", — пояснил он.

ВС РФ за день перебросили в Беларусь 12 единиц авиации. По данным расследователей, на аэродроме в Барановичах приземлились восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета, вероятно перевозивших боеприпасы для многоцелевых самолетов.

Ранее Фокус сообщал, что представители Лукашенко рассказали, как Беларусь готовится к "вторжению Украины".