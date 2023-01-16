Все вказує на те, що Білорусь приєднається до війни в Україні — польський аналітик (фото)

За словами незалежного аналітика у сфері безпеки Конрада Музики, інтенсивність та масштаб мілітаристської активності, яку роблять білоруси, — найвища з часів кінця холодної війни. З квітня сили Білорусі відпрацьовували практично всі військові компоненти, які можуть знадобитися вступити у війну.

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Незалежний аналітик у сфері безпеки Конрад Музика заявив, що білоруська армія зараз є "певною загадкою". Однак він зазначив, що, починаючи з квітня, регулярні білоруські війська проходили підготовку практично в режимі нон-стоп, а нещодавно збільшили резерв. Про це повідомляє Sky News.

"Інтенсивність і масштаб мілітаристської активності, яку роблять білоруси, — найвищі з часів кінця холодної війни. Ніколи раніше нам не доводилося спостерігати підготовку білоруських сил такого рівня. З кінця квітня вони практикували практично всі військові компоненти, які можуть знадобитися для вступу Білорусі у війну", — пояснив аналітик.

[ + – ] Війська РБ на навчаннях, можливо, готуються до наступу з Білорусі

За словами Конрада Музики, білоруська армія також перевіряла свої мобілізаційні можливості і зараз система резервістів уже готова до мобілізації.

[ + – ] Білоруські війська на навчаннях. Можлива підготовка до наступу з Білорусі

"Потрібне тільки політичне рішення для початку мобілізації та вступу у війну, станеться це чи ні, ми не знаємо, невідомо, що в голові у Лукашенка. Але все вказує на те, що в майбутньому Білорусь все ж таки вступить у війну", — пояснив він.

[ + – ] Війська РБ на навчаннях. Можлива підготовка до наступу з Білорусі

Експерт наголосив на тому, що зараз на території Білорусі зосереджено в межах від 10 до 15 тисяч російських військ, які регулярно проходять підготовку по лінії білоруського кордону.

[ + – ] Можлива підготовка до наступу Білорусі на Україну

Водночас будь-яке потенційне залучення білоруських сил у війну в Україні не можна назвати неминучим.

[ + – ] Військова техніка білоруських та російських військ на навчаннях. Можлива підготовка до наступу з Білорусі.

"Поки що вся ця активність обмежується військовими навчаннями, і немає ознак того, що сили, чи то російські, чи білоруські, переміщуються до прикордонних з Україною регіонів", — пояснив він.

ЗС РФ за день перекинули до Білорусі 12 одиниць авіації. За даними розслідувачів, на аеродромі в Барановичах приземлилися вісім винищувачів і чотири військово-транспортні літаки, які, ймовірно, перевозили боєприпаси для багатоцільових літаків.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Лукашенка розповіли, як Білорусь готується до "вторгнення України".