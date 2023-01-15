"Держим порох сухим": у Лукашенко рассказали, как Беларусь готовится к "вторжению Украины"

Украинская сторона, как утверждают в Совбезе Беларуси, якобы устраивает разные провокации на госгранице и создает непонятные формирования, которые стреляют в сторону приграничных районов.

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В Беларуси до сих пор считают, что Украина попытается атаковать государство, использовав для этого разного рода провокации. Правда страна готова ответить на любую террористическую угрозу со стороны Украины. Об этом заявил в интервью местному телеканалу СТВ замглавы госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко

По его словам, ситуация на южных границах Белоруссии остается неспокойной. Однако президент Александр Лукашенко потребовал сохранять выдержку и терпимость.

"Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", сказал он.

Фактом агрессивности Муравейко считает создание на границе с Беларусью "непонятных формирований, которые ведут стрельбу и всячески провоцируют", но не уточнил, о каких именно формированиях идет речь.

"Мы видим все, мы все это фиксируем. Ведется диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии, но тоже, к сожалению, пока не дает каких-либо результатов", — добавил Павел Муравейко.

Ситуация на границе с Беларусью

Вооруженные силы Украины создали многоуровневую систему защиты, поэтому вражеская армия не пройдет дальше белорусской границы. Киевская область, по оценкам командующего группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенанта Александр Павлюка, довольно серьезно подготовилась к возможному наступлению ВС РФ.

Так, вокруг столицы появились несколько рубежей протяженностью около 1 тыс. километров. Система обороны состоит из фортификационных и долгосрочных оборонных сооружений.

Ранее белорусские пограничники обиделись на украинских за демонстрацию "угрожающих жестов". Так, на сайте Государственного пограничного комитета РБ появился видеоролик, в котором демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сначала машет рукой, а потом проводит по горлу.

Также напомним, что 5 января Минобороны Республики Беларусь заявило о планах провести совместные летные учения с российской стороной. В Минске говорят, что это делается "в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений".

Белорусская служба "Радио Свобода" также передает, что Россия наращивает свою военную группировку в Беларуси. Сейчас на территории РБ проходят подготовку порядка 10,5 тыс. военнослужащих ВС РФ.